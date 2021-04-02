Заполняемость детских лагерей в Алтайском крае увеличат до 75%

За летний сезон смогут отдохнуть около 80 тыс. детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор разрешил увеличить объем заполняемости загородных детских лагерей в Алтайском крае с 50 до 75%. За летний сезон смогут отдохнуть около 80 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

1 апреля на заседании координационного совещания в Алтайском крае обсудили вопрос безопасности детей во время летней оздоровительной кампании. Глава алтайского минобра Максим Костенко рассказал, работа ведется по нескольким направлениям, среди которых организация пожарной безопасности, антитеррористическая защищенность, а также профилактика травматизма и несчастных случаев.

– Реестр уже сформирован. На первое апреля он включает в себя 849 объектов, где будут развернуты различные программы летнего отдыха детей. Если мы говорим о загородных лагерях, это будут 14-дневные смены в связи с ограничениями, которые есть по санитарно-эпидемиологическому режиму, - заявил министр.

Планируется, что пришкольные лагеря начнут работать с 3 июня. Уже в мае сотрудники МЧС начнут проводить противопожарные проверки.

– Особое внимание будет уделено лагерям, которые находятся непосредственно в лесной зоне либо примыкают к лесному массиву и подвержены угрозе перехода лесных пожаров. В ходе проверок также внимание будет уделено исправности автоматики, систем связи с ЕДДС, наличию средств пожаротушения и проездов, – сообщил Александр Макаров, начальник регионального управления МЧС.