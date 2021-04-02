В Алтайском крае стало больше миллиардеров

Из семерых состоятельных жителей региона практически все – барнаульцы Фото: Олег УКЛАДОВ

За 2019-2020 годы число миллиардеров в Алтайском крае увеличилось в 2,3 раза. Сейчас их уже семь человек. Об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель УФНС России по региону Юрий Куриленко, пишет «Политсибру».

В списке миллиардеров Алтайского края нет известных предпринимателей. Из семерых состоятельных жителей региона почти все – барнаульцы. Двое из них занимаются инвестициями. Алтайские миллионеры и миллиардеры также зарабатывают на оптовой торговле мясом, сахаром, продуктами и консервами из мяса. Кроме того, они производят сыр и сырные продукты, занимаются переработкой и консервированием рыбы.

– На самом деле, наиболее на слуху находящиеся люди, связанные с бизнесом, это совсем не они. Их нет в списке, – так ответил руководитель УФНС России по региону на просьбу назвать фамилии самых богатых людей края.

Юрий Куриленко также объяснил, почему многие предприниматели не входят в топовый список. Бизнесмены вкладывают большие суммы денег в свое дело, а не держат их у себя.