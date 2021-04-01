Вакцинация идет в Барнауле. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле открылся третий мобильный пункт вакцинации. Он начал работать в поселке Южном по адресу: ул. Чайковского, 21. Как и два других пункта, он будет работать с 10.00 до 18.00.

- Поставить прививку может любой желающий без предварительной записи, без прикрепления к поликлинике. Для вакцинации понадобятся паспорт, полис и СНИЛС. В комплексах предусмотрены все необходимые меры безопасности. Каждого пациента осматривает терапевт, - сообщается на сайте мэрии.

Также мобильные комплексы работают у ТЦ «Пионер» и «Весна». Сейчас от ковида в крае привились больше 92 тысяч человек, больше 66 тысяч полностью привиты. Всего в регион поставили 124 тысячи доз вакцины.