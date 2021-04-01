В Камне 20-летний парень убил двух мужчин

Его отправили в колонию строго режима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Камне-на-Оби 20-летний парень убил двух мужчин после ссоры с ними в кафе. Одного он ударил ножом в спину, а другого в грудь. Это произошло в ноябре 2019 года, на днях состоялся суд.

- После ссоры двое потерпевших мужчин, не желая продолжения конфликта, ушли из увеселительного учреждения. Осужденный на почве личных неприязненных отношений, догнал мужчин и нанес 40-летнему один удар ножом в область спины, а затем ногами не менее 5 ударов по различным частям тела и не менее двух ножевых ранений в область груди 30-летнему потерпевшему и скрылся с места преступления, - сообщает краевой СК

Учитывая, что ранее молодой человек уже был судим, а также другие обстоятельства, его приговорили к 17 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.