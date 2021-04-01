На Алтае учителя отказываются ставить прививки от коронавируса

Они обратились в профсоюз. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае школьные учителя отказываются ставить прививки от коронавируса. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог края Ирина Переладова. По ее словам, среди педагогов есть как переболевшие ковидом, так и те, кого болезнь обошла стороной.

- Убедить их в том, что нужно прививаться, не так просто. У многих возникают сомнения, какие-то домыслы. Каждый раз, когда мы начинаем работать с коллективами, всегда задаём учителям вопрос: что лучше, поставить прививку или заболеть? Учителя отвечают, что болеть не хотят, но ставить прививку тоже не спешат, - цитируют слова специалиста «Вести Алтай».

Вместе с тем, было даже несколько случаев, когда учителя обращались в профсоюз из-за давления по поводу вакцинации руководством школ с просьбой защитить их интересы.