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Коронавирус Covid-191 апреля 2021 13:04

На Алтае учителя отказываются ставить прививки от коронавируса

Об этом рассказала главный эпидемиолог края Ирина Переладова
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Они обратились в профсоюз.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае школьные учителя отказываются ставить прививки от коронавируса. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог края Ирина Переладова. По ее словам, среди педагогов есть как переболевшие ковидом, так и те, кого болезнь обошла стороной.

- Убедить их в том, что нужно прививаться, не так просто. У многих возникают сомнения, какие-то домыслы. Каждый раз, когда мы начинаем работать с коллективами, всегда задаём учителям вопрос: что лучше, поставить прививку или заболеть? Учителя отвечают, что болеть не хотят, но ставить прививку тоже не спешат, - цитируют слова специалиста «Вести Алтай».

Вместе с тем, было даже несколько случаев, когда учителя обращались в профсоюз из-за давления по поводу вакцинации руководством школ с просьбой защитить их интересы.