Коммунальщики повредили газопровод в Барнауле

На улице Водопроводной в Барнауле – ЧП. В четверг, 1 апреля, у здания Барнаульского вагоноремонтного завода рабочие повредили газопровод. К счастью, никто не пострадал.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что повреждение произошло в ходе выполнения земляных работ сотрудниками водоканала. Инцидент произошел в полдень на адресу Водопроводная, 122 – у здания вагоноремонтного завода.

Из-за аварии в частном секторе ВРЗ отключили газ в 212 домах. В социальных сетях сообщается, что работников ближайшего завода эвакуировали. В данный момент ремонтными работами оперативно занимается компания Русь-Энерго.