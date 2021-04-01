Около 200 километров бийских теплотрасс находятся в зоне риска из-за паводка

Теплотрасса Фото: Олег УКЛАДОВ

Паводок в Бийске, который минувшей зимой «аномально завалило снегом», может стать большой угрозой. В эти дни специалисты СГК в тесном контакте с профильными подразделениями городской администрации, а также управлением по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности пытаются эту угрозу предотвратить.

- Специалисты СГК проверяют герметичность каналов, где проложены кабели для электропитания 10 подкачивающих насосных станций и 26 котельных, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

При попадании воды в эти каналы электрооборудование может обесточиться, что чревато длительными сбоями в подаче тепла и горячей воды потребителям. Кроме того, особое внимание сегодня привлечено к наружным теплосетям (это 177 километров трубопроводов). Если вода поднимется, подтапливая теплотрассы, есть угроза размытия грунта под опорными конструкциями и разрушения теплопроводов. Поэтому в данный момент ремонтные бригады СГК расчищают от наледи опоры трубопроводов и откачивают воду в местах ее наибольшего скопления.

В зоне риска подтопления, по словам энергетиков, также находятся практически все из 1685 тепловых камер города.

- В некоторые подземные коммуникации попадают еще и грунтовые воды и это грозит запорной арматуре внутри камер, - добавили в СГК.