На Алтае мужчина купил поддельные водительские права и попал за это под следствие

Подделку изъяли. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который решил купить водительские права категории «С». Он воспользовался услугами знакомой, который перечислил 15 тысяч рублей.

- Деньги предназначались в качестве взятки должностному лицу правоохранительных органов, за совершение последним заведомо незаконных действий по выдаче на его имя водительского удостоверения категории «С» без прохождения надлежащей процедуры сдачи теоретического и практического экзаменов, - сообщает региональный следственный комитет.

Когда его остановили на дороге и проверили его новое удостоверение, оказалось, что оно поддельное, документ изъяли, а в отношении него возбудили уголовное дело по предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

Расследование уголовного дела продолжается.