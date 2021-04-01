По улице Ядринцева в Барнауле бегал голый мужчина, а за ним полицейские

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В Барнауле по улице Ядринцева бегал голый мужчина, а за ним полицейские – так об этом рассказывают очевидцы. Все произошло в четверг, 1 апреля, рядом со строящимся домом.

- Утро начинается не с кофе. Полиция, медики бегали за ним, кое-как его поймали! – пишет телеграм-канал «В курсе 22».

Как рассказали в управлении МВД по Барнаулу, сообщение о странном мужчине поступило в отделение полиции по Центральному району в 8.37. На место выехал ближайший наряд патрульно-постовой службы. После того, как мужчину поймали, его передали медикам.

Что сейчас с мужчиной неизвестно, находился ли он под действием каких-то веществ или это связано с его личными особенностями здоровья неизвестно.

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