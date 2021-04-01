Сейчас они в СИЗО Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали оптовика-наркоторговца и ее подельника. Женщина работала с декабря прошлого года - делила крупные партии наркотиков на более мелкие и раскидывала их по городу в виде закладок.

35-летнюю распространительницу задержали на лестничной площадке в подъезде собственного дома. При досмотре у нее обнаружили наркотики синтетического происхождения - 10 свертков, общий вес которого составил более 500 грамм, что является особо крупным размером.

На нее вышли после того, как задержали ее подельника. Он ездил по городу и распространял закладки. В ходе личного досмотра стражи порядка изъяли у подозреваемого почти три грамма синтетического наркотика.

По фактам покушений на сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас оба наркоторговца в СИЗО.