Следственный комитет проверит полицейских, которые не оказали помощь мужчине

СК ведет проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

Региональный следственный комитет начал проверку после сообщения СМИ о неоказании помощи мужчине. На действия сотрудников пожаловался сын пострадавшего мужчины.

По его словам, рубцовские полицейские доставили таксиста в наркологическое отделение, несмотря на отсутствие признаков алкогольного опьянения.

- Только спустя продолжительное время полицейские и сотрудники наркодиспансера заметили ухудшение состояния здоровья мужчины и вызвали скорую медицинскую помощь. В настоящее время он находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка, - сообщает ведомство.

Следователи проверят информации, по итогам примут решение. Если слова сына пострадавшего подтвердятся, им может грозить ответственность вплоть до уголовной.