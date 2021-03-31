Мэрия Барнаула сообщила о закрытии Гоньбинского кладбища

Там превышена плотность захоронений Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле закрыли переполненное кладбище. Речь идет о том, что находится в поселке Гоньба.

Как пишет «Банкфакс», в документе, подписанном главой краевой столицы Вячеславом Франком, говорится, что его пришлось закрыть из-за превышения плотности захоронений. Проще говоря, оно переполнено.

- Существует лишь несколько исключений: на нем еще остались участки, зарезервированные для погребения близких родственников усопшего, можно проводить погребение в семейных захоронениях, а также разрешается погребение урн с прахом в родственные могилы, - пишет издание.

Документ вступил в силу сегодня, 31 марта. Где будут хоронить тех, кого должны были захоронить там на общих основаниях – пока неизвестно.

Напомним, три года назад в краевой столице из-за переполненности закрыли сразу пять кладбищ.