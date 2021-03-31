Не разрешал двигаться, ломал нос: барнаульца осудили за истязание падчерицы

Барнаулец проживал с молодой женщиной, которая воспитывала двух маленьких детей Фото: Олег УКЛАДОВ

24-летнего жителя Барнаула осудили за истязание шестилетней дочери своей сожительницы. Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, мужчина практически ежедневно издевался над малышкой.

Барнаулец проживал с молодой женщиной, которая воспитывала двух маленьких детей. Он невзлюбил шестилетнюю дочку возлюбленной и с февраля 2020 года стал её истязать.

- В отсутствии матери, он заставлял ребенка стоять посреди комнаты не двигаясь, избивал, в том числе скрученным полотенцем, оскорблял грубой нецензурной бранью, причиняя девочке нравственные и физические страдания. При этом он запугивал потерпевшую и ее брата, чтобы они ничего не рассказывали матери, - отметили в следкоме.

Кроме того, прошлым летом мужчина избил девочку и сломал ей нос, а родительнице сказал, что травму она получила, когда упала на улице. Только после того, как барнаулец съехал, дети решились обо всем рассказать матери.

Осужденный признал свою вину. Он проведет за решеткой 3,5 года.