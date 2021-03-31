Поставить прививку против ковида можно в 13 барнаульских поликлиниках

Записаться можно в любое из удобных медицинских учреждений Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжается вакцинация населения против коронавируса. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас привиться можно в 13 поликлиниках краевой столицы.

Записаться можно в любое из удобных медицинских учреждений. При этом не важно, к какой поликлинике вы привязаны. Запись на вакцинацию идет как по телефонам, так и через сайт Госуслуг.

- Городская поликлиника № 1 - 8(3852) 56-08-76;

- Городская поликлиника № 3 - 8(3852) 56-09-36;

- Городская поликлиника № 7 - 8(3852) 56-09-66;

- Городская поликлиника № 9 - 8(3852) 56-00-09;

- Городская поликлиника № 10 - 8(3852) 56-08-66;

- Городская поликлиника № 12 - 8(3852) 56-09-86;

- Городская поликлиника № 14 - 8(3852) 56-09-22;

- Городская больница № 3 - 8(3852) 56-09-79;

- Городская больница № 4 - 8(3852) 40-38-64; 55-54-53;

- Городская больница № 5 - 8(3852) 56-09-46 (ул.Кулагина);

- Городская больница № 10 - 8(3852) 56-09-39;

- Городская больница № 11 - 8(3852) 56-08-78;

- Городская больница № 12 - 8(3852) 56-08-99.

В мэрии напомнили, что всех желающих прививают отечественной вакциной «Гам-Ковид-Вак». Главными показаниями являются возраст не меньше 18 лет и отсутствие признаков ОРВИ.