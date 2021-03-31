В Алтайском крае снижается уровень заболеваемости ОРВИ

Алтайское управление Роспотребнадзора зафиксировало снижение уровня заболеваемости ОРВИ. В настоящий момент он ниже эпидемического порога на 9,3%.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 22 по 30 марта в регионе выявили 14,5 тысяч случаев заражения респираторными инфекциями, что ниже на 27%, чем на предыдущей неделе. Больше 60% заболевших – дети до 14 лет.

Лабораторные исследования показали, что сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии: аденовирусы, риновирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, COVID-19. Случаев гриппа не было.

Жителям Алтайского края рекомендуют соблюдать меры профилактики: мыть руки, дезинфицировать поверхности, носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

- Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно - капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра от больных. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать, - подчеркнули в управлении.