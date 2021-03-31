Барнаульцы пожаловались на плохую уборку снега почти у 200 многоквартирных домов

После получения жалоб были проведены проверки Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в администрации Барнаула прошло оперативное совещание по вопросам уборки города от снега. Выяснилось, что комитет ЖКХ получил 74 жалобы на несвоевременное проведение работ на территории 194 многоквартирных домов.

После получения жалоб были проведены проверки. Так, 89 домов уже выполнили необходимые работы, еще 25 домов остаются на контроле комитета ЖКХ, дела остальных 80 зданий направлены в Инспекцию строительного и жилищного надзора Алтайского края.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в городе ежедневно проводятся рейды, и если компетентные лица находят нарушения, то предпринимаются меры административного воздействия. Комитет ЖКХ города добавил, что в управляющих компаниях и ТСЖ сформированы еженедельные графики работ по снегоуборочным работам и очистке крыш от снега и льда.

- В настоящее время очищено 735 кровель многоквартирных жилых домов, что составляет 59,1% от общего количества, и 1387 дворовых территорий, что составляет 50,6% от общего количества. На период 2020-2021 для уборки снега УК и ТСЖ заключены договоры с подрядными организациями на привлечение 78 единиц техники, - подчеркнули в администрации.

По итогам заседания мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил главам администраций районов и городскому комитету ЖКХ усилить контроль за работами.