На Алтае 47-летнего мужчину обвиняют в развращении юной соседки

В ходе следствия обвиняемый вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить 47-летнего жителя Тальменского района за развратные действия в отношении его несовершеннолетней соседки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, с мая по июль прошлого года мужчина, находясь у себя дома в одном из сел Тальменского района и будучи пьяным, развращал соседскую девочку, которой на тот момент было всего 14 лет. Когда о ситуации стало известно правоохранителям, то было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

- В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Тальменского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в следкоме.