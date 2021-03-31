СМИ: в алтайском реготделении ЛДПР сменился руководитель

Фото: сайт реготделения ЛДПР

Руководитель алтайского отделения ЛДПР Максим Крайн ушел с поста. Как пишет «Политсибру», вместо него главой назначен краевой депутат Владимир Семенов. Решение было принято на федеральном уровне руководства партии.

Информацию подтвердили источники издания и сам Семенов. В распоряжении редакции даже появился документ об отстранении Крайна.

«Отстранить Максима Крайна от должности координатора алтайского регионального отделения партии ЛДПР», – говорится в документе от 29 марта 2021 года. Подписал приказ лидер партии Владимир Жириновский.

Семенов, подтверждая свое назначение, не назвал причин таких перемен в региональном отделении. По его словам, партия приняла такие решения, «исходя из целесообразности в этот предвыборный год».

Сам Максим Крайн информацию комментировать не стал. Также Жириновский поручил досрочно распустить координационный совет и контрольно-ревизионную комиссию реготделения. До 1 июня этого года партия должна провести конференцию и избрать нового руководителя.