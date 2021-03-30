Экономиста барнаульского завода обвиняют в коммерческом подкупе

Подкуп составил 3,5 млн рублей Фото: Анна СЕМИНА

Ведущего экономиста отдела материально-технического обеспечения одного из заводов Барнаула обвиняют в коммерческом подкупе. Речь идет о нескольких миллионах рублей.

Следствие установило, что с 2013 по 2020 год экономист получил от директора ООО деньги, на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. Это и был коммерческий подкуп.

- Деньги предназначались за совершение определенных действий, которые относятся к служебным полномочиям обвиняемого. Он должен был принять юридически значимое решение и определить конкретное юридическое лицо в качестве поставщиков технической продукции для предприятия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Свою вину ведущий экономист завода уже признал. В настоящее время он дожидается суда.

- В целях обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более одного миллиона рублей, - также добавляют в ведомстве.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет, либо огромный штраф, вплоть до девяностократной суммы коммерческого подкупа.