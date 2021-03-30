В Барнауле почтили память алтайского солдата Алексея Скурлатова

Памятное мероприятие Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Во вторник, 30 марта, в Барнауле почтили память, пожалуй, самого известного алтайского солдата – Алексея Скурлатова.

В миру Алексей Скурлатов известен, как Алешка. Именно наш земляк стал прототипом памятника советским воинам-освободителям в болгарском Пловдиве.

С недавних времен в Барнауле есть памятный знак в честь Скурлатова. Его установили на алее улицы Профинтерна, в районе пересечения с проспектом Калинина. Сегодня, в день, когда Алексею Ивановичу исполнилось бы 99 лет, у монумента состоялось памятное мероприятие. Здесь провели церемонию возложения цветов.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, почтить память героя собрались сотрудники погрануправления ФСБ России и представители региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) пограничной службы, а также руководители ветеранских организаций края и т.д.

Справка:

Алексей Скурлатов - участник Великой Отечественной войны, разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды и многих других наград.