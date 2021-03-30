Комбинат школьного питания в Барнауле поменял поставщиков

Предприятие сменило поставщиков продуктов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле состоялось совещание по качеству школьного питания, на котором генеральный директор АО «КШП-Глобус» Евгений Скурлатов сообщил о смене поставщиков.

Кроме того, по его словам, на комбинате школьного питания ужесточили контроль за работой сотрудников в пищеблоках. По словам специалиста Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елены Бобровой, предприятие выполняет все требования санитарного законодательства. В период учебного года 2020/2021 нарушений не было выявлено.

- Сотрудники предприятия оперативно реагируют на все жалобы и лично встречаются с родителями школьников, которые высказывают претензии по качеству питания, проводят разъяснительную работу с родительскими комитетами в школах, - сообщает пресс-служба мэрии.

Это позволяет повышать качество питания и ликвидировать недостатки. По данным предприятия, только с начала этого учебного года от родителей поступило 434 благодарности поварам предприятия и 168 жалоб. Основная масса претензий касается того, что по оценкам детей, блюда, которые им подают на обед, к моменту их прихода уже остывают.

Для того чтобы контроль качества был многоуровневым, в каждой школе работает комиссия. Родители в любой момент могут ознакомиться с ее работой, посмотреть бракеражный журнал.