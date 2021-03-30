В Барнауле сиделка украла деньги у 86-летней пенсионерки

Деньги сиделка потратила на собственные нужды Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле задержали сиделку, которую подозревают в краже денег у 86-летней пенсионерки.

Заявление поступило накануне в отдел полиции по Железнодорожному району. Пожилая женщина рассказала, что в связи с тем, что у нее имеются проблемы со здоровьем, она решила через агентство нанять сиделку. В итоге к ней для постоянного проживания переехала 49-летняя помощница. На нее-то и пало подозрение, когда пропали деньги.

Как установили полицейские, сиделка решилась на кражу, когда увидела кошелек пенсионерки.

- Воспользовавшись отсутствием бабушки в комнате, женщина и похитили из кошелька наличность. Деньги, как она рассказала, она потратила на собственные нужды, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Из кошелька пропали пять тысяч рублей. Подозреваемая свою вину уже признала. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.