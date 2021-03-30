В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы

Ледовые переправы закрыты Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Погодные условия в Алтайском крае складываются таким образом, что на сегодняшний день в регионе закрыли все ледовые переправы.

Последняя ледовая переправа работала в Каменском районе на реке Обь. Она соединяла Камень-на-Оби и Островную. Накануне, 29 марта, в связи с ростом среднесуточной температуры воздуха, администрация района приняла решение закрыть этот путь.

А региональном главке МЧС отмечают, что за последние дни структура и толщина льда значительно изменились, кое-где уже зафиксирован выход воды на лед, происходит размыв съездов от берегов, что уже говорит о небезопасности переправ.

- Возможны провалы людей и техники под лед, который сейчас имеет рыхлую пористую структуру и быстро разрушается, - подчеркивают в ведомстве.

В связи с этим, спасатели настоятельно рекомендуют не выходить на лед и тем более не выезжать на технике. В противном случае нарушителям грозит штраф.