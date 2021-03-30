В Бийске освободившийся убийца избил соседку и пырнул ножом приятеля

Суд отправил мужчину в колонию на шесть лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске осудили бывшего зэка, который после освобождения покалечил двоих человек.

Следствие и суд установили, что некоторое время назад после 20 лет колонии за убийство при отягчающих обстоятельствах на свободу вышел житель Бийска. Он поселился в квартире своей матери. В один из дней, будучи пьяным, мужчина пришел в ярость от того, что соседка не закрыла дверь общего тамбура.

- Он зашел к ней в квартиру и решил проучить женщину. Сосед избил ее руками по голове, после чего вернулся к себе. Однако через некоторое время, убедившись в том, что дверь до сих пор открыта, он опять зашел к потерпевшей и уже табуретом ударил ее по голове не менее пяти раз. При этом приговаривал: «Ну, теперь ты поняла?», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

В итоге у женщины была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Это было расценено, как легкий вред здоровью.

Примерно через месяц произошел еще один инцидент: этот же мужчина ударил ножом в грудь приятеля, которого временно пустил к себе пожить. В этот раз он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

По совокупности преступлений бийчанин получил еще шесть лет колонии строгого режима.