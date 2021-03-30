Мнимый зоозащитник пойдет под суд в Барнауле

Фотографии животных обвиняемый скачивал из интернета Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле по решению суда заключили под стражу 33-летнего гражданина Казахстана, которого обвиняют в краже денег обманным путем. Потерпевшие считали его зоозащитником.

Как было установлено, мужчина создавал в социальных сетях группы приютов домашних животных. В них он ссылался якобы на тяжелое финансовое состояние, на отсутствие корма для подопечных, говорил, что требуется оплата прибывшей из города в село Алтайского края машины с углем и дровами для отопления приюта. При этом он публиковал фотографии животных, которые скачал с интернета

- Неравнодушные граждане переводили денежные средства на его счет, которые он тратил на собственные нужды, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

На сегодняшний день установлено, что потерпевшими признаны, как минимум, 12 человек. Также известно, что ранее у мужчины были проблемы с законом. Суд согласился позицией следствия и прокуратуры и пришел к выводу, что обвиняемого необходимо заключить под стражу.