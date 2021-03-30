В АлтГТУ пройдет региональный этап Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

IX Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика» Фото: предоставлено пресс-службой

1 апреля в 14:00 в Алтайском государственном техническом университете (пр. Ленина, 46, 4 этаж) состоится торжественное открытие отборочного этапа IX Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Электроэнергетика».

В отборочном этапе заявлены 9 студенческих команд энергетического факультета АлтГТУ, команда Алтайского государственного аграрного университета и 5 команд Рубцовского индустриального института АлтГТУ.

Студенческая лига Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» https://fondsmena.ru/project/case-in – это соревнование среди обучающихся вузов в решении инженерных кейсов, посвящённых реальным производственным проблемам и разработанным по материалам отраслевых предприятий. Соревнования пройдут для студентов России, Белоруссии и Казахстана в восьми отраслевых направлениях: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика и новое направление «проектный инжиниринг».

В ходе отборочного этапа в АлтГТУ команды будут защищать перед экспертами технологические решения для промышленности, посвященные единой теме чемпионата «Устойчивое развитие». Энергетиков ждут сразу две масштабных задачи: АО «СО ЕЭС» предлагает студентам разработать решения по развитию региональных энергосистем, а ПАО «ФСК ЕЭС» – найти применение цифровым технологиям в развитии распределительной сетевой компании.

Команду победителя регионального этапа определит жюри в составе экспертов – ведущих специалистов Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», филиала АО «СО ЕЭС» в Алтайском крае и Республике Алтай, филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго», АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» и ученых АлтГТУ.

Две лучшие команды по итогам отборочного этапа попадут в полуфинал. Полуфиналы будут проходить в дистанционном формате для лучших по рейтингу команд по итогам отборочных этапов. Финал пройдёт очно в Москве с участием лучших по рейтингу команд каждого отраслевого направления.

Чемпионат входит в платформу АНО «Россия страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и в соответствии с планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации №366-р от 5 марта 2015 г.

Инженерный чемпионат проводится для выявления и поддержки самых перспективных обучающихся профильных вузов, содействия в получении ими практических знаний, опыта и новых компетенций, повышения имиджа работника топливно-энергетического, минерально-сырьевого комплексов и смежных отраслей, популяризации инженерно-технического образования и формирование кадрового резерва.