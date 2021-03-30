В Барнауле из-за коммунальной аварии отключили холодную воду

Водоканал уже устраняет повреждение Фото: Анна СЕМИНА

Во вторник, 30 марта, в Барнауле произошла коммунальная авария, из-за которой без холодной воды остались несколько жилых домов.

Как установили сотрудники барнаульского водоканала, сегодня произошло повреждение водопровода диаметром 400 милиметров. Авария зафиксирована в районе пересечения улиц Геодезическая и Энтузиастов. На месте ЧП работает аварийная бригада, а также дорожные службы – они убирают воду с проезжей части.

В настоящее время, по данным пресс-центра городской администрации, холодное водоснабжение отключено по следующим адресам:

ул. Геодезическая, 45а-49ж, 53а, 53б,

ул. Антона Петрова, 278−358,

ул. Энтузиастов, 48, 50,

ул. Солнечная Поляна, 26−38а.

на время проведения аварийных работ будет организован подвоз питьевой воды. Заявки принимаются по телефону справочной службы «Росводоканал Барнаул»: 500−101.