С 1 апреля в Барнауле стартует месячник санитарной очистки города

Субботник в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

С 1 в Барнауле стартует ежегодная акция по уборке города от мусора, накопившегося за зиму – месячник санитарной очистки и благоустройства.

На протяжении целого месяца жители краевой столицы будут убирать мусор, опавшую листву, ветки и грязь с улиц, тротуаров, из своих дворов и зеленых уголков. Как только снег полностью сойдет, будет проведена акция по уборке бытового и строительного мусора с берегов рек, из лесов и со склонов оврагов. Помимо этого, как отмечают в городской мэрии, порядок наведут и у памятников, почистят мемориальные доски на зданиях.

- Общегородской субботник намечен на 23 апреля, - уточняют в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в плане провести несколько «чистых четвергов» и первый назначен уже на 1 апреля. Судя по погоде, он начнется не с уборки, а с ворошения снега – так он быстрее растает и можно будет начать следующий этап наведения лоска.

В уборке города примут участие не только обычные граждане, но и сотрудники предприятий, управляющих компаний, студенты, школьники.