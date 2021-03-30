Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 марта 2021 года составило 47039

Еще 101 новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае за последние сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 марта 2021 года увеличилось на 101 новый случай и составило 47 039.

По данным оперативного штаба, положительные тесты на коронавирус получили жители населенных пунктов: Барнаул – 27, Рубцовск – 11, Бийск – 10, Новоалтайск – 5, Яровое, Калманский район – по 4 заболевших, Алейск, Заринск, Бийский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Славгород, Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Табунский районы – по 2 заболевших, Ключевской, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему.

В это же время выздоровели еще 133 пациента. Таким образом, общее число людей, победивших инфекцию, составило уже 42 079.

Скончались за минувшие сутки еще 13 человек (общее число жертв - 2 685). Вирус лишил жизни только взрослых пациентов. Из общего числа 1806 умерли от коронавируса, остальные 879 – по иным причинам.