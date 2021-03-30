Владимир Шаманов метит в сенаторы от Алтайского края

Владимир Шаманов Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

Бывший командующий ВДВ, Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов намерен побороться за место в Совете Федерации и стать сенатором от Алтайского края.

Об это накануне сообщил ряд российских и алтайских СМИ.

- Шаманов не стал участвовать в праймериз партии в своем регионе, Ульяновской области. Возможно, он войдет в состав Совфеда, - приводит ТАСС слова своего источника.

Если же генерал-полковник ВС РФ все же откажется от мандата Государственной думы в следующем созыве, то он может претендовать на место в Совете федерации от Алтайского краевого законодательного собрания. Сейчас это место занимает Сергей Белоусов. В это случае Шаманову придется избраться в региональный парламент.

Напомним, выборы в Государственную Думу РФ должны пройти 19 сентября 2021 года. Вместе с этим состоятся региональные и муниципальные выборы.