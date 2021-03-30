В Барнауле готовится к открытию последняя очередь ТРК «Арена»

Три составных ТРК "Арена" Фото: Алтайский портал недвижимости

В Барнауле готовят к сдаче и открытию еще один корпус торгово-развлекательного комплекса «Арена».

Речь идет о двухуровневом здании на Павловском тракте, 180. Над ним уже возвышается вывеска «Гранд-Арена». По данным «Алтайского портала недвижимости», основная часть работ завершена. В настоящее время производится благоустройство прилегающей территории. Если открытие все же состоится, то в этом случае ТРК «Арена» получит статус первого за Уралом суперрегионального молла.

Площадь нового корпуса составляет свыше 60,5 тысяч квадратных метров. С одной стороны здание выходит на улицу Геодезическую, с другой – к поселку Солнечная поляна. На данный момент предполагается, что на площадях ТК раз разместится «Авто-Молл» - первый и единственный торгово-выставочный комплекс в Сибири подобного формата.

- Разработчики проекта обещали собрать под одной крышей ведущих автодилеров, полный цикл автосервиса, а также отделы продаж и техобслуживания других видов транспорта, включая мото-, вело- и водного. Для удобства в здании предусмотрели фуд-корты и зону обслуживания РЭО ГИБДД, - пишет источник.

Однако, как будет выглядеть комплекс в окончательном виде – пока неизвестно.