Губернатор Алтайского края Виктор Томенко упрекнул глав муниципалитетов в плохой уборке снега

Виктор Томенко. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

29 марта на оперативном совещании правительства Алтайского края Виктор Томенко потребовал от руководителей муниципалитетов лучше убирать снег. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор рассказал, что на выходных целенаправленно прогулялся по Барнаулу. На центральных улицах качество уборки его удовлетворило, а во дворах, как он сказал – заглянуть страшно. Жалобы на нечищеные улицы он получает и от жителей других населенных пунктов региона.

– Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда. Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов. Нет ощущения, что вы этим вопросом болеете, что вы этот вопрос организовываете, – сказал губернатор.

Томенко призвал чиновников заострить внимание на тех местах, где проходят большие потоки людей, а также там, где проезжают машины скорой помощи и пожарные автомобили.