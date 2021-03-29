22-летний жителя Алейска обчистил кассу на полмиллиона

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – «Кража» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алейске 22-летний местный житель украл из кассы оптовой продуктовой базы почти полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как выяснили полицейские, что молодой человек часто приходил на склад в гости к своему другу, который работал грузчикам. Он видел, как хозяйка пересчитывает крупную сумму денег и кладет их в кассу. Злоумышленник подгадал момент и когда в помещении склада никого не было, украл деньги. По предварительным данным, ущерб составил почти полумиллиона рублей.

На похищенные деньги парень приобрел себе машину ВАЗ-2110, остальные средства потратил на личные нужды. В ходе осмотра места жительства у подозреваемого изъяли дорогостоящие ноутбук, видеокамера и автомобиль.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ – «Кража». Подозреваемый дает признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.