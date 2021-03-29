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Происшествия29 марта 2021 16:35

На Алтае двухлетняя девочка погибла после падению в горячую ванну

Мать обратилась к медикам только на следующий день
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае местная жительница обвиняется в причинении смерти по неосторожности своей двухлетней дочери. Ребенок скончался после падения в горячую ванну

По данным следствия, вечером 18 января этого года в Тальменском районе девочка упала в ванну, наполненную горячей водой. Она получила термические ожоги около 35 процентов кожи.

– Лишь утром следующего дня мать ребенка обратилась по телефону в скорую медицинскую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть девочки, – сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

Установлено, что мать ребенка одна воспитывает четырех детей. Семья не считается неблагополучной, так как не состоит на учете в органах системы профилактики.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧП