Барнаульский зоопарк показал на видео «смеющегося» песца

Веселый песец (фото: скриншот видео Барнаульского зоопарка)

Сотрудники барнаульского зоопарка «Лесная сказка» показали на видео «смеющегося» белого песца.

Видеороликом, на котором семейство песцов вальяжно греется на солнышке, сотрудники зоопарка в понедельник, 29 марта, поприветствовали своих подписчиков с новой трудовой неделей.

- Доброго всем утра, друзья. А как вы встречаете понедельник?! Отличного настроения на всю неделю, - говорится в сообщении.

По словам сотрудников «Лесной сказки», этот ролик был снят в минувшие выходные. В Барнауле как раз стояла теплая солнечная погода. Вот все семейство и выбралось из своих домиков. В какой-то момент один из песцов проснулся и начал тянуться и «смеяться», чем немного потревожил других своих сородичей. Но после он опять улегся спать.

Напомним, некоторое время назад зоопарк прославился «поющим» тигренком. Ролик имел сногсшибательный успех. Витаса – так назвали малыша, показали в новостях мировых информационных агентств.

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