Рубцовчанин обратился к губернатору Виктору Томенко с жалобой на разбитые дороги

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что начнут капитальный ремонт дорог, когда станет теплее и высохнут лужи. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Рубцовска обратился к губернатору Алтайского края с просьбой обратить внимание на разбитые дороги. Видео выложили в паблике «Barnaul 22».

– Знакомы ли Вы с мэром Рубцовска – Дмитрием Фельдманом? И куда уходят деньги, выделенные на бюджет города? Прошу принять меры и дать ответ органам власти <…>Из года в год ничего не меняется, – говорит мужчина в обращении.

В мэрии Рубцовска прокомментировали возмущение горожан. В пресс-службе горадминистрации сообщили, что начнут капитальный ремонт дорог, когда станет теплее и высохнут лужи.

– К сожалению, в Рубцовске много улиц, нуждающихся в капитальном ремонте и сделать их за один год невозможно. В 2020 году году в Рубцовске были капитально отремонтированы три участка улично-дорожной сети города: бульвар Победы, переулок Станционный и Рабочий тракт, – отметили в пресс-службе мэрии.