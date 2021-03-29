Более 500 социальных контрактов заключили в Алтайском крае в 2021 году

Государство дает деньги, а граждане берут на себя обязательства улучшить свое материальное благополучие. Фото: Олег УКЛАДОВ

За 2021 год в Алтайском крае заключили 562 социальных контракта. Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты региона.

Социальный контракт – это договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущими гражданами или семьями. Государство дает деньги, а граждане берут на себя обязательства улучшить свое материальное благополучие.

– В 2020 году в регионе заключили более трех тысяч социальных контрактов, тысяча семей значительно повысила свой доход, – сообщают в пресс-службе ведомства.

В этом году можно будет заключить такое соглашение будет по четырем направлениям: поиск работы, развитие индивидуального предпринимательства, ведение личного подсобного хозяйства и мероприятия, направленные на выход семьи из трудной жизненной ситуации. Теперь гражданам, заключившим соцконтракт на поиск работы, с момента трудоустройства предусмотрели выплату дополнительной матпомощи в течение трех месяцев.

Подробнее об условиях заключения соцконтракта, можно узнать на сайте ведомства.