Алтайские медики боятся снижения зарплат после пандемии коронавируса

Медики почувствовали, что «их труд стал нужен и может достойно оплачиваться». Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время пандемии коронавируса алтайские медики почувствовали, что «их труд стал нужен и может достойно оплачиваться». Однако медработники опасаются, что вскоре размер их зарплаты снизится до прежнего уровня. Об этом рассказал врач-кардиолог Константин Гатальский в интервью «Толку».

– Когда медики почувствовали, что их труд стал нужен и может достойно оплачиваться, у многих встал вопрос: а когда пандемия закончится, достоинство профессии опять будет утеряно и зарплаты вернутся на уровень 20-30 тысяч рублей? – рассуждает Константин Гатальский.

Врач рассказал, что в допандемийное время кроме основной работы медикам приходилось брать дополнительные дежурства и подрабатывать в частных клиниках. По разговорам врачей, у многих есть желание сменить регион.