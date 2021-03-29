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Коронавирус Covid-1929 марта 2021 9:15

Алтайские медики боятся снижения зарплат после пандемии коронавируса

По словам врача, до пандемии врачам приходилось брать дополнительные дежурства и подрабатывать в частных клиниках
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Медики почувствовали, что «их труд стал нужен и может достойно оплачиваться».

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время пандемии коронавируса алтайские медики почувствовали, что «их труд стал нужен и может достойно оплачиваться». Однако медработники опасаются, что вскоре размер их зарплаты снизится до прежнего уровня. Об этом рассказал врач-кардиолог Константин Гатальский в интервью «Толку».

– Когда медики почувствовали, что их труд стал нужен и может достойно оплачиваться, у многих встал вопрос: а когда пандемия закончится, достоинство профессии опять будет утеряно и зарплаты вернутся на уровень 20-30 тысяч рублей? – рассуждает Константин Гатальский.

Врач рассказал, что в допандемийное время кроме основной работы медикам приходилось брать дополнительные дежурства и подрабатывать в частных клиниках. По разговорам врачей, у многих есть желание сменить регион.

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