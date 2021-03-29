Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придет настоящая весна

Весна придет в край в первой декаде апреля, что соответствует норме. Фото: Олег УКЛАДОВ

По прогнозу синоптиков, настоящая весна в Алтайский край придет в начале апреля. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– Чаще всего в период с 31 марта по 8 апреля в Алтайском крае среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через ноль от отрицательных к положительным значениям. Это является началом метеорологической весны, – резюмировала Людмила Юрьевна.

По словам синоптика, переход через отметку ноль градусов в регионе уже происходил, однако он был неустойчивым и затем температура в крае поменялась. Весна придет в край в первой декаде апреля, что соответствует норме.

В начале этой недели районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. В связи с этим температура воздуха ночью понизится до -8...-13 градусов,а в некоторых районах похолодает до -23 градусов. Днем температура воздуха будет чуть ниже нуля.