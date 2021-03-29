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Коронавирус Covid-1929 марта 2021 7:54

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 29 марта 2021 года составило 2672

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 29 марта 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В ковидных госпиталях остаются свободными 495 койко-мест.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 103 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровел 71 пациент, умерло девять человек, все из них скончались непосредственно от COVID-19

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составляет 46 938 человек. В их числе 3232 ребенка. За все время пандемии скончались 2672 человека, все взрослые.

Как сообщает региональный оперштаб, по состоянию на 29 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом 1227 человек. Также на лечении находятся 424 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Сегодня в крае насчитывается 286 тяжелобольных пациентов 286, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 92 человека. В ковидных госпиталях остаются свободными 495 койко-мест.

Остальные заболевшие долечиваются дома. Из них семь человек переносят коронавирус бессимптомно, у 537 пациентов диагностирована вирусная пневмония.

Коронавирус в Алтайском крае 2021: последние новости