Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 29 марта 2021 года составило 2672

В ковидных госпиталях остаются свободными 495 койко-мест. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 103 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровел 71 пациент, умерло девять человек, все из них скончались непосредственно от COVID-19

На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составляет 46 938 человек. В их числе 3232 ребенка. За все время пандемии скончались 2672 человека, все взрослые.

Как сообщает региональный оперштаб, по состоянию на 29 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом 1227 человек. Также на лечении находятся 424 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Сегодня в крае насчитывается 286 тяжелобольных пациентов 286, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 92 человека. В ковидных госпиталях остаются свободными 495 койко-мест.

Остальные заболевшие долечиваются дома. Из них семь человек переносят коронавирус бессимптомно, у 537 пациентов диагностирована вирусная пневмония.