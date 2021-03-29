Из-за пандемии коронавируса Алтайский край потерял 40% туристов

Гораздо больше среди туристов стало москвичей и жителей крупных регионов западной части России. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пандемийный 2020-й год турпоток в Алтайском крае сократился на 40%. Об этом рассказал глава управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, сообщает пресс-служба ведомства.

Все же, несмотря на введение ограничений, по словам Дешевых, своевременно принятое решение о возобновлении работы туробъектовв регионе позволило не упустить летний сезон и продуктивно отработать осенний период. Основной туристический поток в прошедшем году формировали жители соседних регионов – это Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области и Красноярский край. Гораздо больше среди туристов стало москвичей и жителей крупных регионов западной части России.

Евгений Дешевых подчеркнул, что правительство разработало внушительный перечень мероприятий, которыми смогли воспользоваться представители турбизнеса в регионе. Всего в 2020 году на развитие отрасли в Алтайском крае выделили более 1 млрд рублей. Также край вошел десятку якорных туристических регионов страны.