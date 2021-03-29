Застройщик избежал банкротства и обещает построить гостиницу недалеко от ТРЦ «Европа» в Барнауле

Здание строят на Шумакова, 21. Фото: инспекция строительного и жилищного надзора Алтайского края.

В Барнауле прекратили производство по делу о банкротстве застройщика гостиницы по ул. Шумакова, 21. Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между застройщиком и кредитором. Об этом сообщает пресс-служба инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края.

– В связи с тем, что сторонами достигнута договорённость о сроке погашения задолженности, производство по делу прекращено, – сообщают в ведомстве.

Строительство гостиницы фирма «Сентябрь» начала еще 2015 году. В отношении нежилых помещений на объекте заключено 63 договора долевого участия. Сроки строительства были нарушены, в связи с чем гостиницу включили в Единый реестр проблемных объектов.

Чтобы завершить работу, застройщик заключил договор с инвестором. На встрече в инспекции, представитель застройщика заявил, что планирует закончить строительство в октябре 2021 года.