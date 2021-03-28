Министр здравоохранения Алтайского края рассказал, кто под угрозой в третью волну ковида

Ковид на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, кто под угрозой в третью волну ковида.

Новый подъем заболеваемости может случиться весной. По словам чиновника, если в первую волну болели преимущественно молодые люди, а во вторую к ним добавились жители старшего поколения, то в третью волну можно ожидать, что первым двум категория активно добавятся дети.

- Ковид не ушел. Все-таки в Алтайском крае и России еще нет достаточной иммунной прослойки. Вполне возможна третья волна. Наша задача - быстро развернуть, если потребуется, профильный коечный фонд, - рассказал в интервью «Алтайской правде» министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

За последние сутки в алтайском крае выявили чуть больше ста новых заболевших. При этом скончались сразу 15 пациентов.