В Барнауле грабитель похитил из магазина две бутылки коньяка

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле, в Центральном районе, мужчина похитил в магазине две бутылки коньяка. Он это сделал в присутствии 33-летнего директора магазина, поэтому его действия квалифицировали как грабеж, а не кражу, которая совершается тайным способом.

- Вскоре сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан ранее судимый 35-летний мужчина. Похищенное изъять не удалось, так как, по его словам, алкоголь он продал неизвестным лицам, а денежные средства потратил на собственные нужды, - сообщает краевое управление МВД.

По факту в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».