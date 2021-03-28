По факту возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина стащил у любовницы золотые украшения. Его установили после того, как 49-летняя потерпевшая обратилась в полицию.

Она заявила, что из её квартиры неизвестные похитили 15 тысяч рублей, золотые изделия и сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей. Также у ее дочери пропали подвеска, серьги, два кольца и три цепочки стоимостью 50 тысяч рублей.

Женщина проживала вместе с дочерью, зятем и внуками. А в январе потерпевшая стала проживать с ранее судимым мужчиной 1978 года рождения. Он позже признался во всем и рассказал, что сдал золото в ломбард.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ, - сообщается на официальном сайте Главного управлении МВД России по Алтайскому краяю.