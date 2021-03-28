На Алтае мужчина забил соперника из-за ревности

Суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай мужчина забил соперника из-за ревности гвоздодером. Убийство было совершено 23 мая прошлого года в селе Чоя. Отверженный мужчина пришел к бывшей сожительнице с целью выяснения отношений с ее новым возлюбленным, попросил разбудить его и вызвать его на улицу.

- В это время злоумышленник спрятался на веранде и, увидев в дверном проеме вышедшего к нему соперника, напал на него, нанеся потерпевшему не менее 33 ударов в область головы и по различным частям тела, пока последний не упал на землю, потеряв сознание. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - сообщает республиканский СК.

После этого он на садовой тележке отвез тело к продуктовому магазину, который находился приблизительно в 100 метрах от дома, бросил там тело, а сам попытался замести следы - убрал помещение, помыл пол и орудие преступления.

Дело было возбуждено ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство), суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.