На Алтае поймали нарушительницу пограничного режима из Великобритании

Женщину выдворили за пределы зоны. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Республике Алтай привлекли к административной ответственности гражданку Великобритании за нарушение пограничного режима. Об этом сообщает портал SM News.

Санкция ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

Нарушительницу оштрафовали, пишет издание, и выдворили за пределы пограничной зоны. В Республике Алтай есть две зоны, где туристы из других государств нарушают режим, это Кош-Агачский и Усть-Коксинский. Иностранцы обязаны получить спецпропуск для нахождения на территории этих районов. Многие прибывающие в регион иностранцы не знают этих особенностей и сталкиваются с санкциями.

По данным издания, гражданка Англии планировала организовать крупную международную конференцию религиозной организации.