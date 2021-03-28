Жители алтайского села пожаловались на подтопление

Скриншот Фото: со страницы vk.com/incident_22

Во время весеннего паводка в одном из алтайских сел подтопило несколько домов. «Потерпевший» хозяин одного из залитых угодий пожаловался на это в социальных сетях.

- Решил вам написать о проблеме, с которой сталкиваются жители села Усть-Таловка Курьинского района. Ежегодно людям живущим по улице Полевая, д. 24, 25, 26 сталкиваются с проблемой наводнения. Вода подходит не только к домам, но и заходит в сам дом. Приходится поднимать мебель на что-то возвышенное. Вода стоит на одном месте и не двигается, - пишет в паблике «Инцидент Барнаул» местный житель.

Сейчас на Алтае идет первая волна паводка, подтапливает дома и приусадебные участки, пока речь идет про единичные случаи.