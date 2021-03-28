Скринпубликации.

В Бийске скорая не смогла проехать к бабушке из-за неочищенной дороги. Об этом сообщает паблик «ЧП Бийск» со ссылкой на подписчицу.

- Понятно, что частный сектор должен чиститься силами проживающих там, но вот дорога к частному сектору это ответственность администрации. Сегодня к соседям не смогла проехать скорая помощь! Не в частном секторе встала, а именно на дороге ведущей к частным домам, - сообщает паблик.

По словам девушки, все произошло в частном секторе за Лентой.

- Дорога не чистится администрацией совсем. После теленовостей приехал грейдер почистил и все, - комментирует автор видео.

- На зелёнке у Ривьеры, между домами такая же история. По-моему, в каждом дворе в города можно такую картину увидеть, - комментируют подписчики сообщества.