Скрин Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Барнауле горели производственные помещения. Пожар произошел 27 марта около 18.00 в двухэтажном производственном здании по ул. Автотранспортная, 55.

Об этом сообщает управление МЧС по Алтайскому краю. К приезду пожарных из окон уже валил густой чёрный дым.

- На месте происшествия для обнаружения очага возгорания задействовались два звена газодымозащитной службы. Для бесперебойной подачи воды на тушение использовался пожарный гидрант, также проложена магистральная линия, на борьбу с огнем были поданы три многофункциональных ствола большой мощности. В считанные минуты очаг возгорания, а именно горящая мебель, был потушен, - сообщает ведомство.

Площадь пожара составила около 15 квадратов. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара будет установлена специалистами, пишет Инцидент Барнаул.